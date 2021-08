Agro: ministros das Américas vão discutir ameaças ao comércio e sustentabilidade

31/08/2021 | 09:04



Os ministros da Agricultura de 34 países das Américas vão se reunir amanhã (dia 1º) e quinta-feira (2), em conferência virtual, por causa das condições impostas pela epidemia da covid-19, informa o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). As autoridades tratarão de ameaças ao comércio agropecuário, como a peste suína africana (PSA) nas Américas, recentemente reconhecida pela República Dominicana.

O encontro, que neste ano terá como lema "Sistemas Agroalimentares Sustentáveis, Motor do Desenvolvimento das Américas", também vai definir o posicionamento comum do Hemisfério na Cúpula sobre Sistemas Alimentares, das Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorrerá em 23 de setembro, em Nova York (EUA). Os desafios ambientais, sociais e econômicos que os sistemas alimentares dos países das Américas enfrentam também estarão presentes no debate.

O diretor geral do IICA, Manuel Otero, disse no comunicado que "essa convocação nos oferece uma grande oportunidade de debater o papel dos sistemas agroalimentares sustentáveis como eixo estratégico para a recuperação econômica dos nossos países no pós-covid-19. Não podemos desperdiçá-la. Vivemos enormes desafios, e o IICA e os seus países membros das Américas devem estar cada vez mais preparados e com as ferramentas necessárias para enfrentá-los".