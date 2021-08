CPI da Covid terá sessão apenas para votar requerimentos

31/08/2021 | 09:01



Em uma reviravolta na agenda, a Comissão Paramentar de Inquérito (CPI) da Covid se reúne nesta terça-feira (31) apenas para votar requerimentos, confirmou ao Broadcast Político o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM). O depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, antes agendado para hoje, foi cancelado após o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder a ele o direito de não comparecer à sua oitiva.

"É que o STF, em decisão inédita, deu direito ao depoente, se quiser, de não comparecer", explicou o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), à reportagem. A cúpula da CPI tenta ouvir a diretora-presidente da VTCLog, Andréia Lima, no lugar de Ivanildo Gonçalves da Silva. Mas ela não havia confirmou presença até por volta das 8h40. A sessão do colegiado desta terça-feira está marcada para começar às 9h30.