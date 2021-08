Conheça o hotel de Cristiano Ronaldo em Nova York

Redação

Do Rota de Férias



30/08/2021 | 11:57



O hotel de Cristiano Ronaldo em Nova York, aberto em julho de 2021, é o mais novo da rede do jogador de futebol do Manchester United, que também conta com unidades em Portugal e Espanha. Um de seus maiores trunfos é a localização. Batizado de Pestana CR7 Times Square, fica na 39th Street, entre as 8ª e 9ª Avenidas, bem no coração de Manhattan.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Desde a Times Square, que o empreendimento carrega no nome, são 10 minutos a pé. Em distâncias semelhantes é possível chegar ao Bryant Park, explorar o parque suspenso High Line ou ainda ir ao Hudson Yards, onde está uma das atrações mais novas da Big Apple, o The Vessel.

Hotel de Cristiano Ronaldo em Nova York

Quarto de hotel de Cristiano Ronaldo em Nova York

Com design clean e contemporâneo, o hotel de Cristiano Ronaldo em Nova York ressalta Portugal, terra natal do CR7, em diversos ambientes. É o caso Seven Bar & Restaurant, que serve petiscos portugueses em meio aos pratos internacionais que ilustram o cardápio.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Os quartos, por sua vez, seguem a mesma linha. Ao todo, são 176 acomodações. Muitas delas ressaltam a arte e as cores de Portugal na decoração. Destaque para as que contam com terraço, de onde se pode observar o Rio Hudson.

Hospedagem para os fãs de futebol

Como não poderia deixar de ser, o hotel de Cristiano Ronaldo em Nova York também ressalta o futebol. O hall de entrada, por exemplo, conta com uma instalação artística em formato de bola. Ali também se destacam azulejos portugueses típicos.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Serviço

Pestana CR7 Times Square