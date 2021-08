Solteira após ser dispensada por Enzo Celulari, Bruna Marquezine se incomoda com novo romance de Neymar Jr.

30/08/2021 | 10:10



Parece que Bruna Marquezine está tão desapontada quanto os fãs de Brumar diante do novo romance de Neymar Jr.. Acontece que, de acordo com o jornal Extra, Marquezine já teria percebido que o craque trata Bruna Biancardi de modo diferente do que vinha lidando com seus affairs, o que teria abalado as certezas da atriz.

O veículo afirma que fontes próximas da famosa artista entregam que ela não está sabendo lidar com o fato de que o jogador parece estar deixando as coisas sérias com a nova companheira, agindo de modo semelhante a quando estava namorando Marquezine:

O problema é que, até então, ele nunca tinha agido com outra como age com esta. Uma forma até meio parecida quando namorava a Bruna. Levando para viajar, aparecendo em público sem se importar e com olhar de apaixonado. Sabe quando parece que suas certezas escorrem pelas mãos? É sobre isso.

E parece que as certezas da atriz realmente tiveram motivos para diminuir nos últimos tempos. O Extra afirma que o fim do romance de Bruna e Enzo Celulari - que chocou alguns fãs principalmente após a atriz descrever o namoro como um relacionamento tranquilo - não foi causado por Marquezine, e sim pelo empresário.

O jornal ainda diz que o climão entre Bruna e Neymar em uma festa dada por Gabriel David ocorreu antes mesmo que Enzo terminasse o namoro com a artista. Na ocasião, os dois já estavam passando por uma crise, mas continuavam juntos - o que não impediu Marquezine de tentar encontrar o jogador. Ele, no entanto, estava acompanhado da estão affair Hemilly Bellon.

Pouco tempo depois, as certezas de Bruna em relação ao famoso ex-namorado foram novamente abaladas quando ele surgiu ao lado de Biancardi em Ibiza. Uma amiga da atriz teria relatado que o flagra chocou ainda mais por ter sido feito em um local onde Neymar costumava curtir a solteirice - mas, ao invés disso, o craque estava curtindo um passeio com amigos comprometidos:

Ele levou a garota para Ibiza! Todo mundo sabe o quanto ele sempre aprontou por lá estando solteiro. Aí, aparece numa foto com ela e com seus companheiros de time, todos casados e com filhos. A Bruna bugou.

As fontes do Extra ainda dizem que a nova Bruna da vida de Neymar Jr. tem se tornado mais perceptível aos amigos e pessoas próximas do jogador, o que a teria feito ganhar alguns pontos. Prova disso é o recente flagra dos dois agarradinhos na festa de aniversário de Davi Lucca, na qual Biancardi também posou ao lado de Carol Dantas, mãe do filho do jogador, de Izabel Goulart e dos famosos parças do craque.

Ele sempre pareceu meio obcecado pela Bruna. A mãe dela ficou arrasada quando o namoro com o Enzo acabou, porque acreditava que, assim, a filha teria paz e ficaria longe de vez dos problemas. E agora, desde que essa menina apareceu, ele esqueceu que a Bruna existe. E ela nunca gostou dos amigos dele, de se aproximar muito. Essa aí está sendo bem inteligente.

Eita!