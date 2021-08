Minhoca entrega liderança do governo Paulo Serra

Da Readação



29/08/2021 | 12:04



Atializado às 12h23

Vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB) renunciou da liderança de governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), na Câmara de Santo André, na manhã deste domingo.

O parlamentar divulgou vídeo na manhã deste domingo para anunciar que estava entregando a liderança de governo. Minhoca declarou, nas imagens divulga

“Nosso prefeito PAulo Serra, que vem fazendo um trabalho. Porém, eu que estou no meio da Câmara municipal com o Executivo, nos últimos dias, principalmente nos últimos dois meses hávia uma falta de diálogo e estou com muitas dificuldades na resolução de nossos vereadores”, declarou o vereador.

Nos último meses, de fato, o diálogo entre o vereador Minhoca e o chefe do Executivo não caminhava bem. O vereador estaria com intenções de se colocar como candidato a deputado federal e o governo não teria sinalizado de apoia o movimento do parlamentar.

Nas últimas semanas, o vereador se aproximou do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), realizando até moção de aplausos ao chefe do Executivo. Prefeito de Santo André e Prefeito de São Bernardo andam distantes.

A Prefeitura de Santo André declarou que não irá se posicionar sobre a renúncia do vereador Profesor Jobert Minhoca.