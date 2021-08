Caio Castro desmente traição e explica término com Grazi Massafera

29/08/2021 | 11:10



Caio Castro não gostou nada de se deparar com os rumores sobre sua vida amorosa após o término com Grazi Massafera vir à tona! Na manhã deste domingo, dia 29, o ator usou as redes sociais para desmentir que traiu a atriz, explicando que o fim do relacionamento, que durava há quase dois anos, foi motivado por questões entre os dois.

Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem, mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos no separar por motivos nossos, escreveu o galã.

Ele ainda pediu respeito pelo momento que está o ex-casal está passando e afirmou que os dois respeitaram o amor que tiveram:

Fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor. E seu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que eu e Grazi estamos passando. Boa semana a todos, finalizou.

Após Grazi confirmar o fim da relação, o colunista Léo Dias divulgou que Caio tem um antigo e grande amor em sua vida. Larissa Bonesi, estrela da Netflix Índia, seria o pivô da separação. Entre idas e vindas, ela e Caio teriam se relacionado por seis anos. Enquanto esteve com Grazi, o ator teria apenas ficado três meses sem falar com a ex-namorada. Há ainda rumores de que os dois estariam prestes a se encontrar, já que Larissa chega ao Brasil na segunda-feira, dia 30.