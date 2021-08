Grazi Massafera comenta fim do namoro com Caio Castro: Hora de seguirmos separados

29/08/2021 | 09:10



Grazi Massafera confirmou o fim do namoro com Caio Castro em entrevista exclusiva para a revista Ela, do jornal O Globo, após Leo Dias noticiar em primeira mão o término e até um novo affair da vida do ator.

- Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história.

A atriz, de 39 anos de idade, não deu mais detalhes sobre o assunto. Caio, por enquanto, não se pronunciou, mas apareceu na tarde do último sábado, dia 28, sem a aliança que usava com a atriz. Em foto com Rubens Barrichello, o ator deixou as mãos à mostra e apareceu sorridente.

Leo Dias, aliás, chegou a revelar que Caio já fez a fila andar e voltou para um amor antigo! Ele estaria se relacionando com Larissa Bonesi, atriz brasileira e estrela da Netflix Índia.

Os dois teriam ficado juntos por seis anos, entre idas e vindas. Enquanto namorava Grazi, Caio só teria ficado sem falar com Larissa por três meses, e amigos afirmam para o colunista que a beldade é o grande amor da vida dele.

- Tem até ligação de FaceTime em que Caio pede para ela vê-lo dormindo. Eles são ex-namorados, quando Caio estava no início da carreira, mas nunca cortaram os laços. A viagem que ele fez recentemente com a Grazi para a Índia, era por causa da Larissa, disse uma fonte ao colunista.