Furacão Nora ganha força no México e avança em direção ao Golfo da Califórnia

29/08/2021 | 07:30



O furacão Nora se intensificou neste sábado, 28, no Pacífico, próximo à costa mexicana, causando chuvas torrenciais nos Estados de Jalisco, Colima e Michoacán, informaram o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos e autoridades mexicanas.

Nora, que se tornou categoria 1 na escala Saffir-Simpson (de 5), se fortaleceu um pouco mais quando seu olho se formou na frente de Jalisco, informou o NHC em seu último relatório. De acordo com projeções, ele deve se aproximar do Golfo da Califórnia entre domingo e segunda-feira. No final de semana passado, o furacão Grace atingiu o Estado de Veracruz e deixou ao menos 11 mortos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.