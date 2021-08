São Bernardo FC acerta com zagueiro Gustavo Vilar

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 16:44



O São Bernardo contratou mais uma peça para a disputa da Copa Paulista. De acordo com o BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, o zagueiro Gustavo Vilar, 21 anos, acertou com o Tigre para a disputa da competição estadual. Ele chega após defender o Maringá-PR por uma temporada. Com a camisa da equipe paranaense, disputou 19 partidas e fez dois gols, e chega para ser mais uma opção para técnico Ricardo Catalá no setor.

Gustavo Vilar iniciou tardiamente no futebol. Até seus 19 anos, disputava apenas campeonatos amadores no Guarujá, até que foi descoberto por um olheiro e indicado ao Santos, que o contratou para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, o defensor acabou sem espaço e deixou o Peixe, seguindo para o Maringá.

CHEGOU E JOGOU

O volante João Mafra, 19 anos, foi regularizado na quinta-feira, 26, pelo São Bernardo FC e, no mesmo dia, entrou em campo pela equipe sub-20, na partida contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista da categoria, que terminou com vitória aurinegra por 2 a 0. Contratado junto ao Cianorte-PR, curiosamente o atleta disputou uma da Série D do Campeonato Brasileiro (esteve no banco em outras seis), também entrou nos minutos finais da partida contra o Santos, pela Copa do Brasil, e, se for bem nos juniores do Tigre, poderá ser alçado para a equipe principal.