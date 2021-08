Doações no Brasil ultrapassam a marca de R$ 7 bilhões, segundo pesquisa

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 16:39



Diante da expressiva alta no desemprego e do crescente número de pessoas em situações de vulnerabilidade social, é relevante o volume de doações ter ultrapassado a marca de R$ 7 bilhões no primeiro semestre de 2021. O dado é da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que desde 31 de março do ano passado vem monitorando doações de recursos, produtos e serviços por parte de empresas e pessoas físicas no País, com foco na pandemia. O Dia Nacional do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto, reforça o trabalho dos que se unem a diversas causas de instituições da sociedade.

Gustavo Defendi, diretor da Real Cestas que tem firmado parcerias para montagem e entrega de cestas básicas pelas instituições, ressalta que as doações precisam continuar mesmo depois da retomada total de normalidade para que a desigualdade social não seja mais agravada. "É ideal que esse movimento de apoio aos mais vulneráveis se mantenha com a continuidade das ações de responsabilidade social por parte de empresas e do engajamento da sociedade".

Segundo ele, no início da pandemia o volume de cestas básicas fornecidas aos projetos sociais chegou a 50%. Entre as instituições atendidas pela Real Cestas, estão a CUFA (Central Única das Favelas), a União SP e o Instituto Lariamor, que desde o início da pandemia realizam ações contínuas de doações de cestas básicas.

A União SP criou o Fundo Emergencial e Apoio à População Ameaçada pela Covid-19. Gabriella Marques, responsável pelas operações, conta que em um ano e quatro meses, foram doadas mais de 800mil cestas básicas. "Na primeira fase, os recursos captados são usados na aquisição de alimentos e de produtos de higiene e limpeza. Mais de 65% do volume de cestas arrecadadas tem sido fornecido pela Real Cestas que manteve os valores durante a pandemia. Com as doações, conseguimos atender 3,6 milhões de pessoas em todo o Estado de São Paulo", explica.

Em parceria com outras instituições como CUFA, Gerando Falcões e Frente Nacional Antirracista e com a cooperação da Unesco, a União SP se uniu para criar o Movimento Panela Cheia que busca arrecadar recursos para a compra de mais cestas básicas. Já a CUFA, com o projeto Mães da Favela, fez a terceira maior captação para a campanha Fundo Solidário Covid-19. O programa, focado em distribuir cestas e transferência de renda, atingiu mais de 10 milhões de pessoas entre 2020 e 2021, e mobilizou quase 300 milhões de reais só este ano.

"A Real Cestas foi uma grande parceria em todos os projetos e doações que fizemos desde o início da pandemia, e toparam embarcar nessa luta contra a fome no primeiro chamado. Graças a esses esforços e a união, conseguimos salvar e beneficiar mais de 3 milhões de famílias por todo o país", celebra Preto Zezé, Presidente da CUFA Nacional.

O Instituto Lariamor apoia diversos projetos em São Paulo, só em 2020 foram 60 instituições atendidas. "Desde o início do ano estamos atendendo 40 projetos no Estado e arrecadamos mais de 3.100 cestas básicas que são distribuídas nas regiões das Águas Espraiadas, Vila Mariana, Real Parque, Glicério, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Parelheiros, Itaquera, Grajaú, Capão Redondo, entre outras e nas comunidades indígenas de Boraceia e Sete Barras. A agilidade da Real Cestas nas entregas permite chegar mais rápido a quem realmente precisa", conta Katia Rodrigues, presidente do Instituto.