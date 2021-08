Eventos em Brotas incluem comida de boteco e florada de cerejeiras

Redação

Do Rota de Férias



27/08/2021 | 18:57



A programação de eventos em Brotas, no interior de São Paulo, está agitada nos próximos meses. De olho na recuperação do mercado de turismo, a cidade preparou uma série de experiências para is visitantes, que incluem desde a celebração da florada da cerejeiras na região até a prática de esportes de aventura e um festival de comidas de boteco.

Eventos em Brotas

Veja os destaques da programação de eventos em Brotas nos próximos meses.

Setembro

Florada das cerejeiras

Quem for a Brotas até 7 de setembro verá as flores dos ipês e da neve-da-montanha se despedirem da paisagem para dar lugar à florada das cerejeiras. Cultivadas na Fazenda Sakurá, elas têm um ciclo para cada tipo de espécie. Em setembro, a exuberância dos exemplares da Cerejeira Okinawa costuma encantar os viajantes.

Bike e moto

Os eventos em Brotas em setembro incluem a realização da Wolfseries, prova de trail run (corrida) e duathlon cross (provas de corrida e bike). No dia 26, a aventura sobre duas rodas vai movimentar a cidade com a etapa de enduro caipira de moto.

Outubro

Corrida

O Trirex Endurance acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro. Este é um dos eventos em Brotas que movimenta toda a região com a chegada de competidores de provas de nado e corrida.

Novembro

Festival de comida de boteco

De 28 de outubro a 29 de novembro, é hora de curtir o Broteco, festival de comida de boteco que chega à sua quarta edição na cidade. Trata-se de um desafio lançado aos chefs e cozinheiros locais, que devem criar um prato novo.

“O Broteco, assim como as atividades do turismo de esportes, são eventos democráticos no calendário de eventos de Brotas, que estão abertos à participação do público que busca novas experiências no turismo. Estamos muito satisfeitos e preparados para este período, que deve incrementar ainda mais a atividade hoteleira e operações de turismo”, comenta Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas.

Programação de eventos em Brotas

Confira a programação completa de eventos em Brotas: