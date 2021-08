Número de mortes em duplo atentado terrorista em Cabul passa de 100

27/08/2021 | 08:45



O número de mortes em decorrência do duplo atentado suicida ocorrido nesta quinta-feira, 26, em Cabul, no Afeganistão, ultrapassou 100. O ataque matou pelo menos 95 afegãos e 13 soldados americanos, mas autoridades locais dizem que a quantidade de vítimas pode ser maior. Uma delas estima ao menos 115 mortes.

Nesta sexta-feira, 27, os voos de evacuação foram retomados com renovada urgência, após os EUA alertarem para o risco de novos atentados. Enquanto o chamado para a oração ecoava por Cabul junto com o rugido da partida aviões, a multidão ansiosa fora do aeroporto aumentou. Dezenas de membros do Taleban com armas pesadas patrulhavam uma área a cerca de 500 metros do aeroporto para evitar que alguém se aventure além daquele ponto.

Pelo menos dez corpos jaziam fora do hospital Wazir Akbar Khan de Cabul, onde parentes disseram que o necrotério atingiu o limite. Afegãos relatam que muitos dos mortos não foram identificados porque os membros da família estão viajando de províncias distantes.

Cenas de caos, desespero e horror do aeroporto chocaram o mundo. Imagens de pessoas afundadas até os joelhos em esgoto e famílias empurrando documentos e até crianças pequenas em direção às tropas dos EUA atrás de arame farpado vieram para simbolizar tanto a desordem dos últimos dias da presença americana no país e quanto os temores que os afegãos têm em relação ao futuro. Fonte: Associated Press.