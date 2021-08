Antonela perde Desafio de Sobrevivência e se torna nova exilada; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

27/08/2021 | 01:10



Antonela deu adeus ao Ilha Record! A dupla Antonela e Pyong Lee, que foram os mais votados do ciclo, se enfrentaram no Desafio de Sobrevivência e o ilusionista acabou levando a melhor - ele garantiu mais uma semana na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais.

A comandante Any indicou Antonela, já o youtuber foi para a berlinda pelos votos da casa. Cada competidor precisava pegar uma bolinha, colocar dentro de um recipiente, que tinha um buraco no meio, passar por obstáculos ao longo do caminho, e tudo isso, claro, sem deixar cair no chão. Ufa, que prova tensa! Pyong conseguiu terminar primeiro o Desafio de Sobrevivência e se safou de ser mais um exilado. Por sua vez, a argentina se juntou a Nanah, Claudinho, Thomaz, Negão da BL e Lucas Selfie na Caverna do Exílio.