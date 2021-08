Vereador de Diadema, Cicinho prevê candidatura a deputado federal

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021 | 00:41



Vereador em segundo mandato em Diadema, Cicinho (PSB) admite concorrer a deputado federal na eleição do ano que vem.



O socialista disse que o assunto surgiu quando o deputado estadual Caio França (PSB) visitou o prefeito José de Filippi Júnior (PT) e avisou que tinha planos de apostar no vereador para a corrida a uma vaga na Câmara Federal.



Em 2018, Cicinho apoiou o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo – seu estadual foi o deputado Thiago Auricchio (PL), de São Caetano. Agora, ele afirmou que o cenário é diferente e propenso para ter candidaturas de nomes de Diadema.



“De fato, temos anunciado como candidato a federal somente o Orlando Vitoriano (PT, atual líder do governo Filippi na Câmara). Há possibilidade do Ricardo Yoshio (PSDB, ex-vereador) ou do Taka (Yamauchi, PSD, ex-prefeiturável). Ou seja, há espaço e o momento é favorável. Não quero minar outros candidatos. Quero trilhar meu caminho”, comentou.



Cicinho aposta na força eleitoral do ex-vereador e ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (SD), atual secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da gestão Filippi. “Vamos conversar. Vim do gabinete dele, temos parceria de mais de 20 anos.”



O vereador estreou na Câmara em 2016, eleito pelo PRB com 2.763 votos. No ano passado, já pelo PSB, foi reeleito, com 2.539 adesões. Ele se destacou, no segundo mandato do governo do ex-prefeito Lauro Michels (PV), como um dos pilares da oposição ao verde. Atualmente, está na bancada de sustentação de Filippi na Câmara.



“O cenário para uma candidatura local está muito bom. A gente apoiou o Alex em 2018 e, agora, temos visto o Alex sendo bombardeado no Grande ABC. O (Clóvis) Volpi (PL, prefeito) em Ribeirão Pires, o (José) Auricchio (Júnior, PSDB, ex-prefeito) e o Thiago (Auricchio) em São Caetano. Acho que abre espaço (para candidatura) tendo em vista que no caso de alguns candidatos a deputado a tendência é enfraquecer e pela quantidade de concorrentes”, avaliou Cicinho.



O vereador disse ainda que quer conversar com Filippi sobre o assunto e que tem recebido sinalizações de secretários. “Mas queremos lançar candidatura independentemente do que pensa o PT. Sou aliado do governo, mas tenho meu caminho a seguir.”