Déa Lucia homenageia Paulo Gustavo e vítimas da Covid-19 no Criança Esperança

24/08/2021 | 01:10



Na noite da última segunda-feira, dia 23, aconteceu a 36ª temporada do Criança Esperança, evento solidário que reúne dezenas de artistas para uma noite de grande espetáculo. Entre muitas músicas e doações, Iza, Ivete Sangalo, Maju Coutinho e Luciano Huck, todos filhos de professoras, conduziram o show, que teve como tema a educação. Além de muita diversão, vários duetos rolaram no palco, como Juliette e Wesley Safadão, Ludmilla e Iza, Luan Santana e Isadora Pompeo... Teve até uma emocionante homenagem de Déa Lucia, mãe do saudoso ator e humorista Paulo Gustavo, para as milhares de vítimas da Covid-19.

Ivete Sangalo abriu o espetáculo no maior alto astral com Barões da Pisadinha. Os artistas colocaram o público de casa para dançar com um medley de Investe em Mim e Basta Você Me Ligar. Mas não pense que parou por aí! O festival continuou com Emicida, Majur e Drik Barbosa na poderosa apresentação de AmarElo, além de Alok e Melim que se uniram no single inédito, Somos.

O programa também recebeu a visita ilustre de Rebeca Andrade, a medalhista de ouro e prata, conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta falou sobre a experiência de subir no pódio olímpico, vindo de uma família humilde, e mostrou que tem mil e um talentos ao cantar o hit Dona de Mim com Iza. É lindo ver você representando a energia da vitória, comemorou Ivete Sangalo. Rebeca finalizou sua apresentação com um belo salto no palco e disparou: Para mim, é um orgulho. Fiquei muito feliz e senti toda a energia das pessoas de casa, orando e desejando o melhor para mim. Foi muito incrível mesmo. Estou muito grata por ser referência para tantas crianças.

Déa Lucia, mãe do saudoso Paulo Gustavo, subiu ao palco para fazer uma grande homenagem ao filho e a todas as vítimas da Covid-19. Dona Déa soltou a voz com a música O Sol Nascerá ao lado de Iza e Ivete Sangalo, e emocionou o público ao falar sobre a morte do humorista, enquanto passava imagens da carreira e vida pessoal do artista. Paulo Gustavo não dava conselhos, ele era a própria esperança. O humor é uma forma de viver que troca as lamentações pela graça. Passou a mocidade sorrindo, em sua passagem acelerada e luminosa entre nós, ensinou e mostrou de verdade que rir é um ato de resistência. Uma forma de amor ao próximo. Um ato de coragem. Ele acreditava que no fim da tempestade, o sol sempre nascerá. E que não é preciso procurar muito para encontrar alguém para amar... E fez isso tudo sorrindo!, disse em seu discurso.

Gil do Vigor marcou presença no evento e falou sobre a importância da educação. O ex-BBB21 relembrou os momentos de luta até chegar no tão sonhado PhD, que vai cursar nos Estados Unidos. Eu sabia que a educação poderia transformar a minha vida. Estar aqui hoje falando sobre isso e saber que sábado eu estou indo para o meu PhD... Vem um filme na minha cabeça porque foi escola pública. Brasil, foi escola pública, sabe? A educação é minha vida. A educação foi o que fez eu seguir. A educação foi o que fez com que eu acreditasse que eu podia sonhar, disse.

Diretamente de Quixadá, no Ceará, Juliette soltou a voz com Wesley Safadão em prol das crianças. As músicas escolhidas foram Disparada, escrita por Jair Rodrigues, e Anunciação, de Alceu Valença. Além disso, o cenário da apresentação foi de tirar o fôlego. Gostaram?

Iza e Ludmilla se uniram e protagonizaram uma baita performance com o mashup das músicas Favela Chegou e Gueto. No clipe, as musas enalteceram as comunidades do Rio de Janeiro e arrasaram nos vocais!

Já Luan Santana se apresentou ao lado de Isadora Pompeo. Os dois harmonizaram a música Ninguém Explica Deus com um coral e a emoção rolou solta!