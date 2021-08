Grávida de gêmeos, Fabiula Nascimento troca figurinhas com Fátima Bernardes, que é mãe de trigêmeos: Eu me sinto muito abençoada

23/08/2021 | 11:10



Fabiula Nacimento está se mostrando uma mamãe para lá de babona desde que anunciou a primeira gestação. E ao participar do mesão solidário do Criança Esperança na manhã desta segunda-feira, dia 23, a atriz trocou figurinhas com Fátima Bernardes por estar grávida de gêmeos - já que a jornalista é mãe de trigêmeos.

A apresentadora deu os parabéns para ela e para Emílio Dantas, que é o papai dos bebês, e disse que para serem pais de mais de um as pessoas precisam ser escolhidas:

- Concordo com você, você foi uma escolhida, não foi? Eu me sinto muito abençoada, disse Fabiula.

Fátima ainda deu uma dica para a atriz, que revelou ter convivido com o enjoo insistente no começo da gestação:

- Foi muito difícil no começo, mas tem uns quatro dias que eu não sinto nada.

Com isso, Fátima declarou:

- Daqui a pouco você vai se sentir ótima, vai sentir uma força dentro de você.

Emílio também participou do bate-papo e se mostrou muito orgulhoso por ser pai de Roque e Raul. Que graça!