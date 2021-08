Liberdade responsável

Do Diário do Grande ABC



23/08/2021 | 00:01



O domingo de sol e calor era o que faltava para a população buscar a liberdade de ruas, parques e praças do Grande ABC para extravasar o tédio causado pelo longo período de isolamento imposto como medida de combate ao novo coronavírus. Mas enquanto Estados como Rio de Janeiro se veem às voltas com a variante delta e se colocam em alerta total, o comportamento que se viu ontem por aqui deixou transparecer que o morador da região acredita piamente que a Covid está sob controle. Afinal, o que não faltou foi aglomeração e pessoas sem máscara, inclusive crianças.

Fato é que a ameaça do novo coronavírus e suas variantes ainda está no ar, e por isso os cuidados devem fazer parte do dia a dia, como alertam especialistas, alguns até mesmo com afirmações que apontam para uma terceira onda. Era de se esperar que a população, cansada de tantas restrições em praticamente um ano e meio, não iria resistir à primeira oportunidade de se sentir livre, sobretudo após o governo do Estado decidir pela liberação.

Talvez não estivesse no radar a possibilidade de tanta gente sair ao mesmo tempo, inclusive lotando praias. E muito menos que as regras de distanciamento e do uso obrigatório de máscaras fossem deixadas em casa. Mas foi esse o cenário que a reportagem deste Diário encontrou ao percorrer parques, praças e ruas.

Que os números de casos e mortes por Covid estão em queda nas sete cidades é realidade que este jornal faz questão de apresentar diariamente. Assim como mostrava a gravidade da situação quando o novo coronavírus provocava terror e tristeza. Natural que a população queira promover encontros com familiares e amigos, levar filhos e animais de estimação para passear, ir a clubes e restaurantes. Enfim, viver em liberdade.

No entanto, ainda não é momento de sair por aí como se não houvesse amanhã, porque o descuido generalizado pode fazer com que no amanhã seja necessário isolar todos novamente. E ninguém quer perder a liberdade agora conquistada, mesmo que ainda com pequenas restrições. Ser livre é viver, mas requer responsabilidade.