Por que precisamos respirar

21/08/2021 | 23:59



Há no ar um gás chamado de oxigênio, necessário (ou melhor, fundamental) para fazer o corpo humano funcionar. Pessoas e animais, mesmo sem perceber, respiram.



Para entender melhor o processo, o ar entra pelo nariz – ou pela boca –, depois desce por um tubo chamado traqueia e vai direto para os pulmões. É assim que funciona a respiração. Todo esse mecanismo é movimentado em questão de segundos e por várias vezes seguidas.



É importante saber que as pessoas e os animais podem sobreviver sem água ou alimentos por alguns dias. Sem ar, entretanto, a morte é imediata.



Um conjunto de músculos realiza um trabalho sincronizado para que o ar chegue ao pulmão e depois seja expelido na forma de gás carbônico. Em síntese, o ar que entra preenche o espaço pulmonar e, quando os músculos relaxam, ele é empurrado para fora.



É importante lembrar que as pessoas podem respirar tanto pelo nariz quanto pela boca. A admissão nasal do ar é mais indicada, por ser mais saudável, porque o nariz atua como filtro, que inibe a entrada de substâncias maléficas ao corpo. Coisas que podem causar danos ou mesmo gerar doenças graves.



A presença de pequenos pêlos, também chamados de vibrissas, na cavidade nasal ajuda a barrar micro sujeiras presentes no ar e também objetos maiores, como insetos, que, caso venham a adentrar o corpo, podem ocasionar sérios problemas.



O nariz também possui o muco, substância úmida que ajuda a reter partículas mais finas, tais como poeira e fuligem e que também são nocivas.



Respirar pela boca pode trazer complicações à saúde, principalmente a ocorrência de infecções das vias aéreas (laringe e traqueia) e até aumentar os casos de bronquite, que é a inflação dos brônquios, ou tubos que levam o oxigênio até os pulmões.



Por isso, quem perceber que respira pela boca deve ficar atento, e falar com os pais para que eles procurem um médico.



As mudanças climáticas afetam a respiração. Quando o tempo está muito seco, as pessoas encontram mais dificuldades para respirar.



A poluição, causada pela fumaça das chaminés das fábricas, escapamentos dos automóveis, entre outras fontes, também interfere. E até mesmo a altitude. No alto das montanhas a quantidade de ar é menor e o corpo sente a falta de oxigênio.



Livro aborda questões científicas sobre a anatomia do corpo de forma clara e divertida

Por que o coração bate? Essa e outras perguntas científicas e sobre a anatomia do corpo podem ser respondidas por um personagem que todo mundo conhece: o Cebolinha. Ele e seus amigos da Turma da Mônica estão nas páginas do Meu Primeiro Livro do Corpo Humano, obra com lançamento da Girassol Brasil Edições.



Com a turma mais querida do Brasil, as crianças podem embarcar em uma aventura pelo corpo humano, desde o cérebro até a ponta dos pés, de uma forma leve, clara e muito divertida.



Outras dúvidas, como, por exemplo, por que os cheiros são invisíveis, do que os ossos são feitos e como a voz sai do corpo, também são esclarecidas na obra, escrita por Camilla de La Bedoyere, Catherine Chambers e Chris Oxlade.



As informações e curiosidades do mundo da biologia e da anatomia foram desenvolvidas por especialistas.