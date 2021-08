Morre Ruth Helena Bellinghini, jornalista da área de Ciência e Saúde

21/08/2021 | 09:30



Morreu na quarta-feira, 18, a jornalista Ruth Helena Bellinghini, aos 61 anos, vítima de uma infecção. Especializada em coberturas de ciência e saúde, Ruth fez carreira profissional no Grupo Estado por cerca de duas décadas. Atualmente, trabalhava na redação da Revista Questão de Ciência.

Em nota, o Instituto Questão de Ciência, que edita a revista científica, lamentou a perda da jornalista, que sofria de diabete, lembrando que Ruth era editora-assistente da publicação pela qual conquistou Prêmio da Sociedade Brasileira de Imunizações por reportagem sobre reações psicológicas à vacina contra HPV no Estado do Acre, e a tentativa de se usar o caso para lançar um movimento antivacinas no Brasil.

Ruth era conhecida pela atuação profissional rigorosa na apuração de reportagens sobre ciência.