Santo André quer voltar à ponta contra a Portuguesa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 00:01



O Estádio do Inamar, em Diadema, recebe hoje, a partir das 15h, duelo de líderes do Grupo A-7 do Campeonato Brasileiro da Série D. Segundo colocado, com 17 pontos, o Santo André recebe a Portuguesa, que ocupa o primeiro lugar, com 19. Portanto, um triunfo andreense pode colocar os comandados de Wilson Júnior no topo da classificação. Se isso acontecer, dependendo de outros resultados desta 12ª rodada – caso Inter de Limeira e Bangu não vençam –, o Ramalhão estará antecipadamente classificado para o mata-mata.

No primeiro encontro, no Canindé, a Lusa levou a melhor, vencendo por 1 a 0. Assim, a equipe da Capital está engasgada na garganta dos ramalhinos, que admitem as dificuldades, mas esperam fazer a lição de casa.

“Um grande jogo, de duas equipes de tradição, de bastante concentração e vamos em busca dos nossos objetivos. Estamos bem preparados para esse jogo”, destacou o lateral-esquerdo Gilberto Jesus.

Depois da derrota para o lanterna São Bento, os jogadores admitiram que a semana foi utilizada para assimilar o resultado e corrigir as falhas apresentadas em Sorocaba. “Semana de muito trabalho, serviu como grande aprendizado. Na vida tem erros e acertos, não estávamos em um ótimo dia, mas já corrigimos e temos mais uma oportunidade de virar essa página”, afirmou Gilberto Jesus. Já Denis Germano, por sua vez, contrapôs o colega. “A semana, em si, não mudou muita coisa, não mudamos a nossa perspectiva dos objetivos por conta de um resultado contrário. Quanto ao que podemos melhorar, sempre trabalhamos nisso e há espaço para crescermos tanto individualmente tanto como equipe”, disse.

Os companheiros ainda falaram sobre a possível inquietação que surge neste momento no qual o time está à beira da classificação. “A ansiedade vem, mas sabemos controlar, ter paciência, porque é um jogo de cada vez. Temos de nos preparar para qualquer tipo de situação em campo”, disse Gilberto Jesus. “Existe sim uma expectativa dos objetivos traçados para a competição e a realização delas com certeza nos traz satisfação”, complementou Denis Germano, que ainda falou o que a torcida pode esperar do time em campo neste confronto. “Com toda certeza uma equipe guerreira, que luta pelo objetivo até conquistá-lo, esse é o nosso estilo jogo e é isso que se pode esperar da nossa equipe”, concluiu.

O Santo André não tem suspensos ou machucados.