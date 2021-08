Projeto leva deficientes para passeios inusitados

Daniel Tossato



Muitas pessoas acreditam que indivíduos com algum tipo de limitação física acabam por não viver de forma plena, mas não é isso o que pensa Antônio Carlos Veiga, idealizador do projeto Adote um Cidadão, que visa trazer qualidade de vida a todo o tipo de pessoa com deficiência. A iniciativa realiza ações que integram os portadores de necessidades especiais por meio de passeios, bolsa de estudos e até na qualificação para ingressar no mercado de trabalho. No entanto, o projeto é bem maior do que isso, já que ajuda a realizar o sonho de muitas destas pessoas.

Em seu passeio mais recente, o Adote um Cidadão levou diversas pessoas com necessidades especiais para visitar a Cidade da Criança, em São Bernardo. O grupo pôde se reconectar com suas memórias do tempo de infância.

Uma destas pessoas foi Aparecida Pereira Rosa Dehira, 67 anos, que é cega. “Pude andar na roda-gigante, deu até frio na barriga”, contou Aparecida. Ela perdeu a visão nos dois olhos em 2012, quando foi ferida por uma arma de fogo durante um assalto. “Percebi que todos que participaram do projeto gostaram muito. Foi um dia para ficar marcado na memória”, declarou.

O projeto, que nasceu em 1999, realiza diversos tipos de passeios e a maioria das demandas surgiu exatamente por sonhos dos deficientes que dividiam seus desejos com a comunidade. Veiga, que se intitula como empreendedor social, relata que sua satisfação está em cada sorriso que vê durante os passeios organizados pela ONG (Organização Não Governamental).

“Levamos estas pessoas para conhecer o mar, andar de moto, andar de jeep, saltar de paraquedas, enfim, coisas até simples para nós. Cada sorriso que recebo é o mais importante”, afirmou o empreendedor.

Para realizar os passeios, o interessado poder buscar a ONG e se inscrever. Os deficientes que participam das ações não precisam pagar nada, já que os eventos são viabilizados por meio de parcerias. “A visita à Cidade da Criança, por exemplo, surgiu após uma das participantes relatar que, apesar de morar em São Bernardo, nunca tinha visitado o parque, que é muito famoso. Então, marcamos uma data e levamos todos lá”, afirmou Veiga. Neste evento estavam presentes cerca de 50 pessoas, a maioria deficiente visual.

Além de passeios de lazer, o Adote um Cidadão também elabora cursos com a intenção de qualificar esta camada da sociedade para que busque novas oportunidades no mercado de trabalho. “Queremos dar mais qualidade de vida para todos eles. Mas também queremos que eles tenham uma vida ativa e com condições igualitárias”, finalizou o idealizador do projeto.