9 dicas para economizar em viagens

Engana-se quem pensa que é preciso ter muito dinheiro para passear pelo mundo. Com organização e planejamento, é possível identificar fatores importantes, criar roteiros personalizados e economizar em viagens.

“Viajar é uma oportunidade de conhecer lugares e pessoas, além de ajudar a relaxar, principalmente depois de passarmos tanto tempo isolados. Acredito que é possível aproveitar momentos únicos com a família sem gastar muito”, conta Luís Toscano, vice-presidente de negócios da Embracon, uma das principais administradoras independentes especializada em consórcios. O executivo listou oito dicas fundamentais para quem quer desfrutar e, ao mesmo tempo, poupar dinheiro enquanto viaja.

Dicas para economizar em viagens

1. Pesquise muito

Antes de comprar as passagens ou reservar o hotel, pesquise e compare os valores em diferentes sites. Fique atento a promoções e veja quais são as opções mais baratas e vantajosas para você e sua família. Além do preço baixo, é importante levar em conta a qualidade do serviço oferecido para evitar futuros problemas durante a viagem. Por isso, vale analisar os comentários e as avaliações de outras pessoas que compram o mesmo pacote.

2. Procure destinos menos populares

As cidades turísticas costumam dar mais gastos para os viajantes. Hospedagem, restaurantes, passeios e até as lojinhas locais são mais caras que o comum. Isso pode fazer uma grande diferença no final das contas. Portanto, escolher destinos menos tradicionais pode ser uma ótima opção para reduzir gastos, fugir de lugares muito lotados e ainda ter uma experiência inesquecível.

3. Viaje na baixa temporada

Alguns períodos como férias, fim de ano e feriados prolongados atraem mais turistas e, consequentemente, aumentam a procura por serviços de turismo. Isso faz os preços subirem. Por isso, viajar fora da alta temporada pode promover uma experiência mais tranquila e barata.

4. Procure atrações gratuitas

Muitas cidades possuem atrações culturais e turísticas que são gratuitas. Vale a pena investir um tempo em pesquisa para descobrir quais opções estarão disponíveis durante o seu passeio.

5. Prepare suas próprias refeições

Ficar em um lugar que tenha uma cozinha com fogão e geladeira também pode ajudar a economizar nas refeições. Para quem vai viajar de carro, a dica é fazer compras antes para ter comida logo que chegar. Já para destinos mais distantes, a melhor opção é procurar um supermercado assim que chegar ao local.

6. Não exagere nas compras

Para economizar em viagens, administre bem o dinheiro e evite gastar com compras fora do planejado, como lembrancinhas para a família. Busque opções mais baratas e que façam referência ao local. No caso de rotas de avião, vale lembrar que o excesso de peso da bagagem é cobrado pelas companhias aéreas.

7. Use transportes alternativos

Aposte em transportes alternativos para se locomover. Com o preço do combustível em alta, alugar e utilizar um automóvel pode gerar gastos muito altos para a viagem. A dica é adotar o transporte público, andar a pé ou até de bicicleta em trajetos mais curtos.

8. Invista em um consórcio de viagem

O consórcio de serviços funciona da mesma forma que o de imóvel e automóvel, e pode ser utilizado para viagens. A pessoa pode escolher uma carta de crédito entre R$ 15 mil e R$ 30 mil e fazer o pagamento entre 20 e 40 meses. Optando pelo consórcio, é possível pagar as passagens, hospedagens, passeios, alugar carro e fazer câmbio para a moeda local. A principal vantagem é planejar a viagem podendo escolher para onde deseja ir e escolhendo as formas de pagamentos.

