AstraZeneca: coquetel reduz risco de casos sintomáticos da covid-19 em 77%

20/08/2021 | 07:36



A AstraZeneca afirmou nesta sexta-feira (20) que seu coquetel de anticorpos AZD7442 reduziu de forma significativa a incidência de casos sintomáticos de covid-19 durante os testes clínicos de fase 3. A farmacêutica, que fabrica vacinas contra a covid-19, disse que os testes profiláticos cumpriram o objetivo de prevenir a doença, e reduziram os riscos de que os pacientes desenvolvam casos sintomáticos em 77%. "Não houve casos graves de covid-19 ou mortes causadas pela covid entre as pessoas tratadas com o AZD7442. Entre os que receberam placebos, houve três casos graves de covid-19, incluindo duas mortes", afirmou a companhia.

A AstraZeneca disse que os dados mostram que o coquetel pode ajudar pessoas para as quais as vacinas não bastem para o retorno à vida normal, e que as descobertas preliminares mostram que os anticorpos "neutralizam as recentes variantes emergentes de SARS-CoV-2, incluindo a variante Delta". Fonte: Dow Jones Newswires.