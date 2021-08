Vulcão ativo Mount Rainier é paraíso dos montanhistas nos EUA

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



20/08/2021 | 17:57



O vulcão ativo Mount Rainier é a grande estrela do Mount Rainier National Park, situado a 140 km de Seattle, no estado de Washington, EUA. Com 4.392 metros de altura, o pico pode ser visto em dias claros de diversos pontos da cidade, o que o transformou em um símbolo de orgulho dos moradores locais – muito maior, inclusive, que a Space Needle, a famosa torre que se destaca no skyline da região.

Como chegar ao vulcão ativo Mount Rainier

A partir de Seattle, é preciso rodar cerca de 2h30 de carro rumo ao sul para chegar ao vulcão ativo Mount Rainier. O parque nacional conta com quatro entradas, entre as quais a mais popular é a Nisqually Entrance, em uma região conhecida de forma sugestiva como Paradise (Paraíso). As outras entradas são a Carbon River Entrance (menos visitada), a Stevens Canyon Entrance (onde fica uma trilha repleta de cachoeiras, chamada Grove of the Patriarchs) e a White River Entrance, em Sunrise.

A Nisqually Entrance abriga um centro de visitantes chamado Henry M. Jackson Memorial Visitor Center, e antes mesmo de chegar nele é preciso pagar para acessar o Mount Rainier National Park. O tíquete pode ser adquirido no site oficial e custa US$ 30 por carro.

Por dentro do Mount Rainier National Park

Criado em 1899 para preservar o vulcão ativo e a extensa área verde que o envolve, o Mount Rainier National Park atrai montanhistas e também quem deseja apenas contemplar uma das paisagens naturais mais espetaculares dos EUA. Há diversas trilhas na região, que levam a vales, cachoeiras, florestas de pinheiros e dezenas de glaciares.

Um bom punhado de neve eterna desponta no pico do vulcão ativo Mount Rainier. A quantidade que derrete também é enorme, a ponto de alimentar seis rios nos arredores.

Essa combinação de frio extremo na face externa e muito calor na interna torna o Mount Rainier uma grande ameaça para as cidades nos arredores. Caso ele entre em erupção (o que não ocorre desde 1894), pode haver uma grande catástrofe. Mesmo assim, os nativos falam com muito orgulho da montanha e do parque – e basta ir até lá para entender o motivo.

Quando ir

É mais fácil visitar o Mount Rainier National Park no verão e na primavera, quando flores selvagens brotam e colorem os campos em volta do vulcão. No restante do ano, há muita neve no pedaço, o que dificulta bastante encarar as trilhas – mas pode ser mais divertido para os montanhistas profissionais.

As melhores trilhas

Uma vez no centro de visitante vulcão ativo Mount Rainier, dá para fazer uma série de trilhas. Próxima ao estacionamento da parte de baixo, a Nisqually Trail é um loop (trilha circular, que começa e termina no mesmo ponto) no qual dá para ver toda a imponência do pico nevado e do vale formado pelo degelo. Dura por volta de 45 minutos e serve como um bom tira-gosto.

Mais acima, ao lado do banheiro e do restaurante, já próximo ao prédio principal do Henry M. Jackson Memorial Visitor Center, há uma placa de onde partem as trilhas principais rumo ao vulcão ativo Mount Rainier. As mais apreciadas pelos visitantes são:

Skyline Trail / Panorama Point : tem 8,6 km e pode durar cerca de quatro horas para quem encara o loop completo. Em cerca de duas horas (ida e volta), porém, já se tem lindas vistas do vulcão ativo Mount Rainier . A subida, porém, é bastante íngreme, sobretudo no começo da caminhada.

: tem 8,6 km e pode durar cerca de quatro horas para quem encara o loop completo. Em cerca de duas horas (ida e volta), porém, já se tem lindas vistas do . A subida, porém, é bastante íngreme, sobretudo no começo da caminhada. Alta Vista trail: uma das mais fáceis do parque, tem apenas 1,9 km, considerando ida e volta. Dura cerca de 45 min.

