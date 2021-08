Shopping ABC completa 25 anos na região

da Redação



20/08/2021 | 07:31



O Shopping ABC completou ontem 25 anos de abertura ao público do Grande ABC. Localizado na Avenida Pereira Barreto, em Santo André, o centro de compras concentra 245 lojas e anteriormente era lugar do Mappin, como é chamado por muitos andreenses até hoje.

Em agosto de 1996, foi entregue a primeira das três etapas da inauguração do Shopping ABC. Desde então, o empreendimento se renovou e passou por inúmeras evoluções e melhorias. Na época da inauguração, há 25 anos, eram 315 lojas, distribuídas em três andares. As três âncoras eram o próprio Mappin, que permaneceu como loja em 9.000 m², além da C&A e Americanas. Na época, muitas marcas trouxeram suas primeiras unidades para o Grande ABC, como G.Aronson (eletrodomésticos) e Planet Music (CDs).

Hoje, o Shopping ABC conta com 245 lojas no total, sendo oito âncoras, sete semiâncoras e seis megalojas. Atualmente, são 56 operações de alimentação no empreendimento, sendo as mais recentes Umai House, Toutsie, Casa da Bruxa, Kekala, Mr. Cheney, São Brigadeiros, Café do Ponto, que migrou para o formato de loja. Em breve, o Super Grill passa a fazer parte da praça de alimentação.

“Estamos num ano comemorativo, por isso o movimento no shopping é de renovação. Muitas lojas estão repaginando seu interior e outras, ampliando suas operações. Tivemos 20 inaugurações em 2020 e 19 no primeiro semestre de 2021. Até o fim deste ano, além das quatro operações já inauguradas no começo do segundo semestre, temos prevista a chegada de mais 11 marcas, entre elas a âncora Pernambucanas”, afirmou a gerente de marketing do empreendimento, Flavia Tegão.

ESPECIAL

Até domingo, como parte das comemorações, o shopping vai receber intervenções, terá surpresas e muitos brindes serão distribuídos aos frequentadores pelos corredores do centro de compras, durante o horário de funcionamento. Na celebração final, domingo, toda a história do empreendimento será vivenciada pelos consumidores.