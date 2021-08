Sem revelar idade, Glória Maria comemora aniversário com as filhas e Narcisa Tamborindeguy

16/08/2021 | 16:11



No último domingo, dia 15, a jornalista Glória Maria comemorou seu aniversário em uma pequena festa em sua casa ,no Rio de Janeiro. A apresentadora fez questão de comemorar mais um ano de vida ao lado de suas filhas Laura e Maria, e também contou com a presença de alguns amigos, como o jornalista Bruno Astuto e Narcisa Tamborindeguy.

Como você sabe, a aniversariante não é muito fã de dizer sua idade e com isso ela não acabou colocando uma velinha no bolo. Existe, inclusive, uma grande brincadeira em torno da idade da apresentadora do Globo Repórter, já que ela nunca revela a sua idade e seus fãs sempre fazem piadas sobre isso.

Mas apesar de esconder sua idade, na biografia da Wikipédia de Glória consta que a apresentadora completou 72 anos de idade. Será?