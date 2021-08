Rodolfo Guedes assume presidência da Uniligas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 00:01



Depois de um ano paralisada, a Uniligas Futsal está de volta e, a partir de agora, sob nova gestão. Presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Guedes assume também o comando da entidade regional, com o intuito de fortalecer a modalidade na região, que já vem rendendo frutos para equipes profissionais, casos estes de Xaropinho e Mancine na própria equipe andreense na Liga Nacional e no Paulistão e quase todos os jogadores que compõem o time do AD São Bernardo no Estadual e na Liga Paulista.

“Não tenho dúvida que a Uniligas é a maior competição do Estado e uma das maiores amadoras do País. É tão importante que vemos frutos colhidos lá atrás, com jogadores que saíram da várzea e estão representando Santo André e outras equipes. Em 2017, 2018, a nata do futsal disputou a competição”, exaltou Rodolfo. “A Uniligas tem tudo para se restabelecer. E no fim do ano faremos campeonato reunindo as melhores equipes classificadas nos municípios, como uma Liga dos Campeões. Tem tudo para ser campeonato para marcar a história da modalidade.”