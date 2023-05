Confira as atrações do Mirante do Terraço Itália, em São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



10/05/2023 | 16:55



O mirante do Terraço Itália, um dos prédios mais clássicos de São Paulo, fica a 165 metros de altura e oferece uma linda vista em 360 graus não apenas do Centro, onde fica localizado, mas também de bairros nos arredores. Sem dúvida, é uma das atrações que merece entrar em um roteiro na capital paulista.

Para visitar o mirante do Terraço Itália, é preciso fazer reserva com antecedência. Aberto diariamente entre 15h e 19h, o local tem acesso ao custo de R$ 50.

Quem optar por ir ao bar do edifício, tambe´m localizado no rooftop, no 42º andar, pode curtir uma programação recheada de bandas de jazz e MPB. Para acompanhar, não há nada melhor do que os drinques e petiscos de cozinha italiana servidos por lá.

Mirante do Terraço Itália

Divulgação Bar do Terraço Itália

O Bar do Terraço Itália ostenta um ambiente clássico, com poltronas de couro, mo´veis em madeira nobre e mesas a` luz de vela, que brilham junto com as luzes da cidade la´ fora. Todo de vidro, o espaço oferece lindas vistas e uma bela adega dourada, ao centro.

Entre os drinques clássicos servidos por lá estão Negroni, Bellini e Bloody Mary. Há ainda espaço para apostas, como o Buongiorno Principessa (Prosecco, Licor de Pe^ssego, Xarope de Framboesa e Frutas Vermelhas) e o Vaporetto di Venezia, (Prosecco, Punt & Mes, Cassis, Suco de Laranja e Lima~o).Para petiscar, destacam-se bruschettas, arancinis, tartines de salma~o e carpaccio. Vale a pena também provar os pasteis mistos.

Onde fica o Terrac¸o Ita´lia

Divulgação Mirante do Terraço Itália

O Terraço Itália fica na Avenida Ipiranga, n°344 – 41° e 42o, Centro de Sa~o Paulo. A visita deve ser agendada previamente no site oficial, pois há limite de lugares e circulação de pessoas.