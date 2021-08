Sexta-feira 13: 5 hotéis mal-assombrados para visitar pelo mundo

1886 Crescent Hotel and Spa, Eureka Springs, Arkansas, EUA - Este antigo resort do final do século 19 entrou em decadência e funcionou como faculdade, conservatório para moças e hospital antes de voltar a ser um hotel. Dizem que é frequentado por muitos fantasmas, como o de um pedreiro que caiu e morreu durante a construção, pacientes com câncer e até um gato. São tantas histórias que há até um passeio fantasma para os hóspedes.