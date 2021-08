6 atrações em Dubai para quem gosta de aventura

Redação

Do Rota de Férias



12/08/2021 | 15:57



As listas de principais atrações em Dubai geralmente contemplam apenas lugares como o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, e o Burj Al Arab, hotel sete estrelas com arquitetura que lembra um barco à vela. O emirado, porém, vai muito além disso e oferece diversas experiências, por exemplo, para os fãs de turismo de aventura.

Atrações em Dubai: turismo de aventura

Para quem curte descarregar adrenalina, a boa notícia é que os Emirados Árabes Unidos, país do qual Dubai faz parte, estão abertos para alguns brasileiros. A Emirates, companhia que voa para a região, está oferecendo até diárias gratuitas para quem viajar para o destino.

Confira seis atrações em Dubai perfeitas para os fãs de aventura.

4×4 e balão no deserto

Os passeios em Dubai realizados em veículos 4×4 rumo ao deserto são famosos, mas dá para explorar a região de outras maneiras. Uma boa dica é ir à Dubai Desert Conversation Reserve, reserva natural que preserva a flora e a fauna da área e conta com paisagens marcantes. Para ver a região do alto, experimente também fazer um passeio de balão. Diversas agências oferecem o tour nos arredores do emirado.

Sobrevoo em Dubai

Para os fãs de paraquedismo, a Skydive Dubai organiza quedas livres sobre a icônica Palm Jumeirah, ilha artificial construída em formato de palmeira. Durante o voo, dá para observar também o Golfo Pérsico e os ícones urbanos de Dubai. Outra opção é fazer o tour em uma pequena aeronave de dois lugares, semelhante a um helicóptero, que apresenta uma vista aérea inesquecível da cidade.

Caiaque e hiking nas montanhas

Os picos das montanhas de Hatta atraem aventureiros há muito tempo para a região. Situado a pouco mais de uma hora do centro do Dubai, o destino conta com trilhas de bike e lagos para os fãs de caiaque. Os ciclistas, de amadores a profissionais, podem explorar Hatta a partir do Hatta Mountain Bike Trail Centre. Há quatro níveis diferentes de rota, com trilhas mais ou menos exigentes.

Mergulho

Mergulhar, profissionalmente ou não, é uma das atrações em Dubai que pouca gente conhece. Para isso, basta ir ao recém-inaugurado Deep Dive Dubai. Com profundidade de 60 metros, essa é a piscina mais funda do mundo, segundo o Guinness. O local está aberto tanto para quem quer fazer o primeiro mergulho em condições seguras quanto para os mais experientes na prática.

Seguro viagem prático e eficiente em Dubai – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Marvel e Cartoon Network

Há muitas atrações em Dubai para quem viaja em família. O IMG Worlds of Adventure, por exemplo, é o maior parque temático coberto do mundo e tem suas atrações inspiradas em personagens da Marvel e do Cartoon Network.

Esqui em Dubai

Uma das atrações em Dubai mais pitorescas é, sem dúvida, esquiar. A atividade está disponível no Ski Dubai, que fica dentro do Mall of the Emirates. Lá também dá para brincar com pinguins, construir bonecos de neve, explorar uma caverna de neve e subir de teleférico até ao topo de uma colina.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA DUBAI

Na hora de planejar a viagem para Dubai, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Protocolo de segurança

Os requisitos para visitantes entrarem no emirado hoje são: um teste PCR negativo feito até 72 horas antes da viagem, outro teste semelhante na chegada ao destino e um seguro médico com cobertura para Covid-19. A partir daí, você estará pronto para curtir as atrações em Dubai.