Gabigol pede respeito após modelo provar com foto encontro com o craque: Tá chato já, né?

12/08/2021 | 09:10



Gabigol usou o Twitter na última quarta-feira, dia 11, para reclamar do burburinho em torno de um suposto affair com a modelo e ex-Zorra Taty Sindel enquanto se relacionava com Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr.

Após negar conhecer a modelo, Gabigol escreveu no Twitter:

Está chato já, né? Um pouco mais de respeito, por favor!

A publicação também aconteceu após uma foto de Taty e Gabigol juntos viralizar na internet. A modelo ainda deu detalhes sobre a ficada com o jogador de futebol, declarando que o desempenho na cama do craque era normal.