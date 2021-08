Emenda de Kim Kataguiri causa polêmica em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/08/2021 | 02:09



Demanda enviada pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), intermediada pelo vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, está no centro de uma polêmica nos bastidores na política local. Recentemente deslocado à oposição do prefeito Orlando Morando (PSDB), Glauco pediu que Kim, líder do MBL (Movimento Brasil Livre), bloco do qual também faz parte, para encaminhamento de R$ 550 mil ao município. A ideia era vincular o recurso em dois projetos: a construção de uma sala do empreendedor e a aquisição de cadeiras de rodas para pessoas carentes.

Essa estratégia já havia sido adotada com o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota), também do MBL, que endereçou R$ 350 mil para a Prefeitura comprar motos e equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal). No caso de Arthur, a emenda foi impositiva. Ou seja, sem possibilidade de destinação para outra finalidade. Mas na de Kim, o vínculo não foi possível devido a uma burocracia da Câmara Federal.

“Estamos de olho. Fiz um acordo com o Executivo para que R$ 250 mil fossem destinados à sala do empreendedor, com objetivo de fomentar startups e ajudar o pequeno empresário do município. Os outros R$ 300 mil serão para compra de cadeiras de rodas para zerar a fila existente. Está acordado e espero que o governo cumpra a promessa”, disse Glauco.

A respeito das cadeiras de rodas, segundo o pessedista, a fila de espera gira em torno de 120 pessoas. “Imagina o simbolismo de uma cidade do tamanho de São Bernardo não ter ninguém aguardando por um equipamento desses?”, projetou Glauco. “Por isso também corri atrás desse dinheiro.”

O vereador relatou que conversou nesta semana com o secretário de Coordenação Governamental, Humberto Rodrigues, sobre o assunto. “Eu já tinha oficiado o gabinete do prefeito. Falei com o Humberto também, que disse para eu ficar tranquilo.”

Em nota, a Prefeitura informou que “recebeu transferência especial enviada pelo deputado federal Kim Kataguiri, para aquisição de cadeiras de roda adaptadas para redução da fila de espera junto à Secretaria de Saúde e para a compra de mobiliário e reforma da sala do empreendedor, mantida pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo”. Ou seja, confirmou publicamente que enviará o dinheiro aos projetos acertados.

“Graças à demanda do vereador Glauco Braido, também integrante do MBL, tenho a felicidade de destinar recursos para desenvolver o empreendedorismo e zerar a fila de cadeiras de rodas no município, uma cidade que vive um severo processo de desindustrialização e precisa construir alternativas de trabalho para seus cidadãos”, citou Kim.