Ana Maria Braga recebe elogio de Ronnie Von e esposa do cantor dispara: - Se for casar com ele, tem de me levar junto

10/08/2021 | 10:10



Será que Ana Maria Braga e Ronnie Von formariam um bom casal? Pois parece que o cantor decidiu brincar com essa situação ao encontrar a apresentadora no último domingo, dia 8! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os dois acabaram se encontrando em uma exposição e Ana Maria teria ficado corada diante da brincadeira do amigo.

A apresentadora do Mais Você é a curadora de uma exposição chamada Filhos de Estimação, que reúne cliques de celebridades com seus pets. No final de semana, foi realizada a abertura da mostra em um clube de São Paulo, e é claro que a loira marcou presença no evento - e recebeu a visita de Ronnie e sua esposa, Maria Cristina Rangel, também conhecida pelo apelido Kika, que tiveram uma de suas fotos ao lado dos quatro mascotes exposta.

Durante o encontro, os dois teriam relembrado o início da carreira de Ana, quando ela trabalhava como repórter e Ronnie Von já atuava como apresentador. No meio da conversa, no entanto, o chamado Príncipe da Jovem Guarda acabou interrompendo o assunto para fazer o seguinte comentário:

- Nossa! Você está tão bonita, que eu até casava!

Diante do elogio, Braga teria ficado vermelha - e a vergonha só aumentou quando Kika entrou na brincadeira do marido:

- Se for casar com ele, tem de me levar junto, hein, Ana!

Tanto o trio quanto algumas pessoas próximas a ele teriam dado risada da situação. Outras celebridades presentes no evento eram Edu Guedes, Ana Paula Padrão e Celso Zucatelli.

Raro clique com o ex

Ana Maria Braga também aproveitou o dia 8 para fazer uma homenagem de dia dos pais para Eduardo Carvalho, pai dos dois filhos da apresentadora, Mariana Maffei Pereira de Carvalho e Pedro Maffei Pereira de Carvalho. A loira surpreendeu os seguidores ao resgatar um clique antigo ao lado do ex-marido, com quem foi casada entre os anos de 1980 e 1992.

Na legenda da publicação, ela relembrou a memória do próprio pai e falou sobre a figura paterna de Edu:

Eu tive muitos bons exemplos de paternidade na minha vida. Meu pai era rígido, mas um bom pai. O Edu, na foto, é o pai dos meus filhos Pedro e Mariana (na segunda foto). O Pedro também é um pai presente e amoroso. Meus parabéns aos pais. Muito amor pra todos nesse dia!

Vale lembrar que Pedro é pai do pequeno Bento, de 9 anos de idade.