Grande ABC oferta 1.039 vagas de trabalho

09/08/2021 | 00:40



A região disponibiliza nesta semana 1.039 oportunidades de emprego para quem busca por recolocação no mercado de trabalho. Há opções com remuneração mensal de até R$ 2.500.

O maior número de registros está no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André com 445. Deste total, 82 são para repositor de mercadorias, 70 para motorista de caminhão, 70 para auxiliar admnistrativo, 60 para operador de telemarketing ativo e receptivo para pessoas com deficiência, entre outros.

Para atendimento presencial no local, que fica no piso T1 da Prefeitura. o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, das 10h às 16h de segunda à sexta-feira.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 178, a maioria para ajudante de motorista (40) e vendedor porta a porta (40). A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferece 248 vagas pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Já, em Diadema são 60 vagas, sendo a metade para motorista carreteiro. Interessados devem se cadastrar no emprega.diadema.sp.gov.br.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá disponibiliza 21 vagas. Os trabalhadores interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63. Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires oferta 57 oportunidades. Há opções para eletricista de instalações de veículos automotores grandes (cinco) com início urgente, ajudante de padeiro (quatro), entre outros. O local funciona nas dependências do Atende Fácil, (Avenida Capitão José Gallo, 55). das 8h30 às 15h.

COM SALÁRIOS

A Luandre possui 30 vagas para a região. Há opções para técnico de coleta (com salários entre R$ 1.000 e R$ 2.000) e para analista de suporte e implantação trainee e analista de suporte Linux (até R$ 2.500). Os interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível no iOS e Android.