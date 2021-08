Aos 57 anos de idade, Cristiana Oliveira aprendeu a enxergar além da beleza física: - Quero envelhecer com dignidade e sabedoria

07/08/2021 | 12:11



O tempo foi generoso com Cristiana Oliveira. Aos 57 anos de idade, a atriz aprendeu que a vida é bem mais do que as aparências e que a beleza vai muito além do que está por fora. Em entrevista, a artista assumiu que fica lisonjeada com os diversos elogios que recebe nas redes sociais, mas que se preocupa muito mais em ser uma pessoa agradável para os outros e para si mesma.

- [Ser elogiada] faz super bem para o meu ego, né? (risos) Fico feliz com o carinho das pessoas comigo. Acho que não é só falando da beleza, mas falando de mim num todo, mesmo sem me conhecerem. 98% dos comentários são sempre muito positivos. E eu não fico muito ligada nisso, porque acho que já estou com 57 anos, e a tendência agora é focar em outro tipo de beleza. Não é a beleza só de fora, é a beleza do ser humano, de uma mulher que está amadurecendo, de uma mulher que está feliz com ela mesma e que passa uma energia boa para as pessoas. Então eu fico muito feliz e grata com os elogios, mas não é uma coisa que eu fique tão ligada, exatamente porque eu sou uma mulher que está envelhecendo e que quer envelhecer com dignidade e com sabedoria.

Cristiana ainda refletiu sobre a complexidade de ser julgada publicamente, principalmente porque começou a fazer sucesso muito jovem. Quando interpretou a inesquecível Juma em Pantanal, por exemplo, a estrela tinha somente 27 anos de idade, apesar de ter começado a trabalhar como modelo muito antes, aos 20 anos.

- Existe um outro lado de quem me viu em Pantanal, ou de quem acompanhou a minha carreira desde muito nova... no imaginário, o público não admite que essa pessoa ou essa personagem envelheça. Acho que podem existir várias explicações quanto a isso. Às vezes a pessoa percebe que quem ela admirava como jovem está envelhecendo, e isso quer dizer que ela está envelhecendo também. Às vezes é uma projeção que as pessoas fazem na gente de perfeição, de estar sempre bem, jovem e magra, e quando percebe que isso não tá acontecendo, existe uma certa frustração. E existem as pessoas que, por serem anônimas, falam aquilo que vêm na cabeça.

Com tantos anos de carreira, ela também aprendeu a separar uma mera opinião de uma ofensa direta. Isso também veio através do amadurecimento, dos erros, dos acertos e dos aprendizados.

- É natural que tenham pessoas que não gostem de mim, que não me achem bonita, que tem uma outra imagem minha, que queiram criticar por criticar, ou então que realmente não gostam, que acham que eu fiz algo no meu rosto que eu não fiz... É aquela tal história, né? Se incomoda, deixa de seguir. Mas às vezes as pessoas continuam seguindo justamente para criticar. Mas eu lido de boa, não tenho o menor problema. Mas se ofender alguém da minha família ou a mim como pessoa, ou falar alguma inverdade, aí provavelmente eu vou tomar algum posicionamento. De resto, é muito superficial.

Hoje, Cristiana é garota-propaganda do Forteviron Anti-Age, que auxilia o combate ao envelhecimento e renova o organismo. Além do medicamento, a atriz tem uma rotina de cuidados essencial que garante o seu bem-estar.

- Eu não me mantenho jovem, eu me mantenho bem para a minha idade. Eu gosto de ser uma pessoa saudável, de cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu rosto, de uma maneira que eu me olhe no espelho e fique satisfeita comigo mesma. Quando amadurecemos, a gente não olha para uma coisa só, olhamos para o todo. Eu faço ginástica todos os dias, tenho uma alimentação boa e tenho muitos cuidados com o meu rosto desde que eu sou adolescente. Volto e meia faço alguma coisa na pele, mas nunca fiz plástica. Não é para me manter sempre jovem, é para ficar bem comigo mesma e me identificar com a minha imagem no espelho.