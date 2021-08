Jodie Comer se transforma em programadora de videogame em Free Guy

07/08/2021 | 09:11



Jodie Comer conquistou milhares de fãs no papel da sagaz Villanelle, em Killing Eve. Agora, ela está prestes a mergulhar em outro universo cheio de desafios, já que viverá uma programadora de videogames no novo filme da 20th Century Studios, Free Guy: Assumindo o Controle.

O longa estreia no dia 19 de agosto nos cinemas e apresenta a história de Guy, interpretado por Ryan Reynolds, um caixa de banco que descobre ser um jogador secundário de um jogo de videogame de mundo aberto e então, decide se tornar o herói de sua própria história. Já a atriz interpreta Millie Rusk que entra na vida de Guy e o ajuda a mudar o seu destino. Seu avatar em Free City, nome do jogo, é uma garota motociclista britânica forte e misteriosa, que usa botas de couro até o joelho e atende pelo nome de Molotov Girl. Mas quem é Jodie Comer?

Confira abaixo algumas curiosidades sobre a atriz:

Carreira artística

Jodie Comer nasceu em março de 1993 em Liverpool, Inglaterra. Sua primeira participação na TV foi em 2008 aos 15 anos de idade. Já o seu papel de destaque na TV foi entre 2013 e 2015 interpretando a personagem Chloe Gemell na série My Mad Fat Diary. Com apenas 28 anos de idade, a atriz já participou de diversas séries e filmes, tais como: Killing Eve, Star Wars: A Ascensão Skywalker, Doctor Foster, The White Princess, entre outros.

Premiações

Pela sua participação na série Killing Eve, Jodie Comer ganhou um Emmy Awards em 2019 na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática e um BAFTA no mesmo ano na categoria de Melhor Atriz em Televisão.

Próximos trabalhos

Após a estreia de Free Guy: Assumindo o Controle, será possível rever a atriz nos cinemas em outubro de 2021 no filme O Último Duelo, da 20th Century Studios. O longa é um emocionante conto de traição e vingança, ambientado na brutalidade da França do século XIV, dirigido por Ridley Scott e com os atores Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver também no elenco.