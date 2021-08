Paulo Serra formaliza Salvo Melo na Comunicação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 16:18



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), formalizou na manhã desta sexta-feira (6) a mudança no comando da Unidade de Comunicação e Eventos do governo, passando a superintendência do setor a Edson Salvo Melo. Ele assume a vaga do ex-vereador paulistano José Police Neto (PSD), que ficará exclusivamente como dirigente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos. A troca de bastão aconteceu no Salão Nobre Burle Marx, no nono andar do Paço.

Salvo Melo estava como secretário de Gestão Financeira, pasta que hoje é gerida por Pedro Seno, também titular de Administração – a tendência é a unificação dos setores. Já Police passou os últimos 30 dias à frente da comunicação diante da exoneração da publicitária Luciana Patara. Segundo o pessedista, no período, Salvo Melo já atuava em conjunto com ele, para uma espécie de transição do modelo de trabalho.

Paulo Serra ponderou que a chegada de Salvo Melo terá como desafio, além de aperfeiçoar o trabalho de comunicação junto ao andreense, reestruturar o núcleo de eventos. “Estamos mais perto do fim do que do começo da pandemia e a unidade de eventos será muito mais demandada. Logo teremos a nossa Feira da Fraternidade, o Festival de Inverno de Paranapiacaba, os domingos no Paço. Há dois anos não comemoramos o aniversário da cidade. Sei que haverá euforia diante de tanta vontade de celebrar reprimida.”

O novo superintendente da Unidade de Comunicação considerou mais um desafio dentro do governo – no mandato de Paulo Serra, é tratado como espécie de curinga, tendo desempenhado diversas funções internamente –, mas discorreu algo que ele considerou como “facilidade”. “Participei de governos que realizaram muito e comunicaram mal. Que realizaram pouco e comunicaram bem. O prefeito Paulo Serra faz os dois. Isso ajuda muito”, destacou.

Salvo Melo reconheceu que terá de travar batalha contra as fake news, mas que o período de pandemia de Covid-19 mostrou o poder de uma comunicação assertiva. “Santo André superou esse período terrível de forma significativa, também graças ao poder da boa comunicação e com ajuda de veículos de imprensa de credibilidade. Burlamos as fake news.”

Police também destacou a importância da comunicação em meio à pandemia e para mostrar os feitos do governo tucano em Santo André. “A comunicação não é apenas o que se fala, mas de que forma a população recebe. Com as redes sociais, podemos testar os humores das ações que estamos fazendo. Até porque temos um desenho de planejamento orçamentário e urbano que precisará ser bem dialogado com a sociedade.”