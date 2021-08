Empresa identifica mais de 5 mil sites falsos com o tema da pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/08/2021 | 14:48



Para entender melhor como os golpistas agem na pandemia do novo coronavírus, os especialistas da Kaspersky analisaram e-mails de spam e sites falsos que exploram o tema. O relatório final revelou que, na América Latina, Brasil, Colômbia e México foram os países que mais criaram sites temáticos fraudulentos.

Entre os esquemas mais comuns usados pelos cibercriminosos estão as diversas ofertas falsas de pagamentos e testes de covid-19 com desconto. Recentemente, ficaram populares os anúncios fraudulentos oferecendo certificados de vacinação e códigos QR maliciosos para restaurantes e eventos públicos.

A atividade de golpes relacionados à pandemia atingiu um pico em março de 2021. Os pesquisadores da Kaspersky observaram um leve declínio em junho, antes dos cibercriminosos intensificarem suas operações novamente. Durante este mês, os produtos da empresa detectaram e bloquearam 14% mais sites falsos relacionados ao novo coronavírus do que em maio.

“Na maioria das fraudes que usam a pandemia, os cibercriminosos visam obter dados pessoais dos internautas, por isso o uso do phishing. Aqui, as vítimas são enviadas para uma página falsa após clicar em um link de uma mensagem ou em um anúncio. Neste site, é solicitado a inserção das informações pessoais ou dados de cartões bancários. Com a pose delas, os fraudadores podem roubar dinheiro dos usuários”, explica Alexey Marchenko, chefe de pesquisa de métodos de filtragem de conteúdo da Kaspersky.

Para evitar ser vítima de golpes online, a Kaspersky recomenda: