Lucas Selfie é o segundo exilado da Ilha Record após perder Desafio da Sobrevivência; saiba tudo o que rolou!

06/08/2021 | 00:10



É o fim da linha para Lucas Selfie! Depois de enfrentar um verdadeiro duelo de estrategistas com Pyong, no episódio da Ilha Record que foi ao ar nesta quinta-feira, dia 5, o influenciador digital não conseguiu superar o hipnólogo e ganhou uma passagem só de ida para a Caverna do Exílio.

Lucas tinha sido o mais votado entre os participantes e Pyong foi indicado direto para a berlinda pela comandante Nanah. Os dois tiveram que batalhar pela vaga no reality durante o Desafio de Sobrevivência, que consistia em usar certas varetas de bambu para pescar três chaves que abriam os cadeados e libertavam as bandeiras. O youtuber conseguiu finalizar a prova em primeiro lugar, e continua na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais, enquanto o adversário se enrolou na hora de pescar as chaves e não saiu da primeira fase, sendo exilado. A partir de agora, Selfie vai fazer companhia para Dinei e Mirella no Exílio e poderá interferir no jogo dos outros exploradores, sem eles saberem!