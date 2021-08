Sul-africano Lloyd Harris surpreende e derruba favorito Nadal em Washington

05/08/2021 | 23:08



Rafael Nadal está eliminado no ATP 500 de Washington. Depois de estreia dura, o espanhol voltou a sofrer no piso duro do torneio americano e acabou eliminado em seu segundo jogo. Cabeça de chave principal do torneio, caiu nas oitavas de final diante do sul-africano Lloyd Harris, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4.

Nadal desperdiçou alguns break points no set decisivo e acabou vendo o rival fechar a partida em sua única chance de quebra, no décimo game. Harris não desperdiçou o match point e saiu vencedor em seu primeiro encontro com Nadal na carreira.

Depois de sofrer na estreia do ATP 500 de Washington diante do local Jack Sock, o espanhol tinha pela frente um oponente bem melhor ranqueado, o que sugeria mais dificuldades. E, assim, começou o jogo contra o 50º do mundo.

Depois de trocas de saques até o 3 a 3, o espanhol teve seu serviço quebrado no sétimo game e não conseguiu mais se recuperar no set. Acabou saindo atrás com 6/4 e precisando virar para evitar queda precoce.

Sacando bem, o número 3 do mundo não deu chances ao tenista sul-africano no segundo set. Matando os pontos rápidos, quebrou duas vezes o serviço de Harris, no quarto e sexto games. Fechou em 6/1 aproveitando o segundo set point.

Manteria o jogo arrasador no set decisivo? Abriu o primeiro game com dois break points, mas não aproveitou. Desperdiçou outra chance quando estava 2 a 2. Enquanto fazia enorme pressão no saque do oponente, não tinha trabalho parar fechar os pontos servindo.

Nadal não conseguiu aproveitar as chances de quebra e deu chances para Harris crescer na partida. O sul-africano igualou o set e trocou pontos com o favorito. No primeiro match point, com 5 a 4, conquistou seu grande resultado da carreira ao desbancar o grande favorito.