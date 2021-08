Redação

05/08/2021 | 12:57



Com o avanço da vacinação contra a covid-19, a lista de países com fronteiras abertas para brasileiros totalmente imunizados segue crescendo e em constante atualização. Para aqueles que não veem a hora de explorar o mundo novamente, a Quickly Travel, agência de viagens, listou 5 destinos que já permitem a entrada de viajantes tupiniquins inoculados.

5 países com fronteiras abertas para brasileiros vacinados

1. Marrocos

Divulgação/Anibaltrejo – Istock

Bastante popular entre brasileiros por conta do enorme sucesso da telenovela “O Clone”, da TV Globo, ambientada e gravada no país em meados dos anos 2000, o Marrocos é umas das nações com fronteiras abertas para brasileiros completamente imunizados contra a covid-19. Interessados em explorar todos os mistérios da cultura marroquina, bem como os belos mercados de rua e as imponentes mesquitas, precisam apresentar resultado negativo de PCR feito nas últimas 48h e comprovante de vacinação para serem dispensados da quarentena obrigatória. Todas as vacinas disponibilizadas no Brasil serão aceitas pelo governo local.

Quem ainda não estiver completamente vacinado deve apresentar resultado negativo e realizar quarentena obrigatória de 10 dias em hotéis indicado pelas autoridades.

2. Suíça

Com a entrada de brasileiros já imunizados permitida desde 26 de junho, a terra dos relógios, dos canivetes e das contas bancárias recheadas de dinheiro surge como opção para quem não vê a hora de voltar a viajar pela Europa. A única exigência imposta pelo governo suíço é a apresentação de um comprovante de vacinação do SUS com especificações sobre o imunizante, como fabricante, data de aplicação das doses e o endereço do posto de saúde onde elas foram ministradas. Não é necessário a apresentação de testes PCR ou qualquer tipo de quarentena.

3. Bahamas

O charmoso conjunto de ilhas, localizado entre a Flórida, nos Estados Unidos, e Cuba, segue em alta e com restrições leves para os turistas brasileiros interessados em curtir as belas praias caribenhas de areias brancas, águas azuis e gastronomia vibrante. Visitantes completamente imunizados não precisam apresentar testagem negativa contra covid-19. A única exigência é vacinação contra a febre amarela.

4. Egito

Quem quiser se aventurar pelo Egito e desvendar todos os mistérios e superstições que cercam a cultura local, como as imponentes Pirâmides no complexo de Gizé, encontraram poucas restrições para ingressar na Terra dos Faraós. Turistas totalmente imunizados contra a covid-19 estão dispensados do teste PCR com até 96 horas antes do embarque, mas devem apresentar um certificado de vacinação emitido por um laboratório credenciado. A viagem poderá ocorrer até 15 dias após a 2ª dose ou dose única, no caso do imunizante produzido pela Johnson & Johnson.

5. Dubai (Emirados Árabes)

Divulgação/Quickly Travel

Moderna, luxuosa e pitoresca, Dubai é, sem sombra de dúvidas, um dos destinos mais curiosos e chamativos do mundo. Sua arquitetura, repleta de construções faraônicas, como o Burj Khalifa, o maior arranha céu já construído pelo homem, ilustra bem toda a grandiosidade do destino, que a partir de junho deste ano voltou a aceitar viajantes brasileiros em voos direto do Brasil. Nos últimos meses, passageiros provenientes de São Paulo ou Rio de Janeiro, em voos da Emirates, só podiam acessar o aeroporto do emirado em trânsito ou conexão. Com a liberação, a única exigência imposta pelos órgãos locais é a apresentação de um teste negativo até 72 horas antes.

