Mercado Municipal de Curitiba completa 63 anos

Redação

Do Rota de Férias



05/08/2021 | 07:56



Na última segunda-feira (2/8), o Mercado Municipal de Curitiba, um ícone do cotidiano na capital paranaense, completou 63 anos em seu atual endereço, no centro da cidade. Para celebrar as bodas de sândalo deste cartão-postal, o Espaço Arena irá realizar uma exposição fotográfica até 30 de agosto, que reunirá imagens históricas e mostrará o projeto de revitalização do ponto turístico, previsto pela administração municipal.

O aniversário do mercado também será marcado pelo lançamento de um boulevard em seu entorno, com paisagismo, passeio e mesas externas, assim como outras intervenções urbanas. Além disso, as mídias sociais do local publicarão conteúdos especiais. A cada dia, os milhares de seguidores poderão conhecer mais de perto quem dá vida ao lugar: os comerciantes.

Mercado Municipal de Curitiba

O Mercado Municipal de Curitiba foi estrategicamente construído em frente à então estação ferroviária da cidade, onde hoje funciona a moderna Rodoferroviária. Foram dois anos – entre 1956 e 1958 – para levantar o prédio. Ele foi projetado por um jovem engenheiro, o ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz, que hoje tem 91 anos.

Contudo, o local não é a primeira sede do mercado. Foram vários namoros com a capital, desde 1860, com diversos endereços da cidade, até concretizar a união no atual modelo e localização.

Atualmente, o ponto turístico conta com quase 200 estabelecimentos e tem entradas pelas ruas da Paz e General Carneiro e avenidas Sete de Setembro e Presidente Affonso Camargo. No total, há 17 acessos distribuídos em seus quatro lados e dois andares. Os frequentadores podem conferir uma variedade de pratos nos inúmeros restaurantes, assim como boxes de hortifrúti, lojas de roupas, bebidas, artesanatos e presentes. O centro de compras e lazer também conta com o primeiro Setor de Orgânicos do Brasil, inaugurado em 2009, com ampla oferta de produtos livres de agrotóxicos e aditivos químicos.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer o Mercado Municipal de Curitiba, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.