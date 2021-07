Conheça o Sampa Sky, mirante com chão de vidro em São Paulo

Redação

29/07/2021 | 16:05



A partir de 8 de agosto, quem visita São Paulo (SP) poderá contemplar a cidade de uma forma diferente: em um mirante de vidro (inclusive o chão) a 170 metros de altura. Trata-se do Sampa Sky, espaço localizado no 42º andar do Mirante do Vale, prédio mais alto da capital paulista. Graças às janelas que se estendem para fora da fachada do edifício, o visitante terá a sensação de flutuar sobre a cidade.

Sampa Sky: mirante com chão de vidro em São Paulo

Inspirado no Sky Deck, em Chicago, nos Estados Unidos, o Sampa Sky tem área total de 700 m² e capacidade para receber até 400 pessoas simultaneamente. Para a inauguração e nos meses seguintes, esse número será reduzido por conta das restrições de segurança relacionadas à pandemia da covid-19.

O ponto turístico permitirá explorar dois deques de vidro retráteis: um voltado para a face sul, com vista do Vale do Anhangabaú sobre o Viaduto Santa Efigênia, e outro para a zona leste, que fica sobre a Av. Prestes Maia. O projeto tem em sua base quatro camadas de vidros de 10 mm da Guardian Glass e três camadas do PVB Estrutural da Eastman, garantindo resistência superior a 30 toneladas com total segurança.

A venda de ingressos está disponível no site oficial desde 16 de julho, com preço único promocional de R$ 30 (crianças de até 5 anos não pagam).

SERVIÇO - SAMPA SKY

Abertura: 08 de agosto, Domingo

Valor: preço único promocional de R$ 30 até 08 de setembro (crianças de até 5 anos não pagam)

Dias e horários de funcionamento:

Terça à sexta – 11h às 19h

Sábados – 9h às 19h

Domingos – 9h às 16h

Venda online: www.sympla.com.br

Endereço: Rua Pedro Lessa 110



