Ivete Sangalo surpreende a web ao disparar elogios para Anitta: - Artista internacional

28/07/2021 | 14:10



Rivalidade entre as divas? Parece que não! Durante a exibição do programa Música Boa Ao Vivo que rolou na última terça-feira, dia 27, Ivete Sangalo iniciou uma conversa sobre funk e não poupou elogios para Anitta.

- O funk trouxe nomes importantes como Anitta, que é uma artista internacional. Está em todo canto. A gente ouve falar em Anitta em todo canto, disparou.

Na internet, o comentário da cantora baiana surpreendeu os internautas que acreditavam existir uma antiga rivalidade entre as duas artistas.

- Será que agora a Ivete considera a Anita uma cantora mesmo?, escreveu uma seguidora.

- Gente, vamos esquecer esse passado da Ivete com Anitta, as pessoas mudam, as coisas mudam, por favor, vamos procurar ter paz, rebateu outra.