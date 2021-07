Maior hotel do Brasil será inaugurado em agosto, no interior de São Paulo

Redação

Com 85 mil m² de construção e mil acomodações, o Enjoy Solar das Águas Park Resort será inaugurado em 12 de agosto e ocupará o posto de maior hotel do Brasil. Localizada em Olímpia (SP), ao lado do parque aquático Thermas dos Laranjais, a propriedade promete ser uma boa opção para os viajantes que querem curtir os atrativos da cidade, como as águas quentinhas e o clima de verão durante o ano inteiro.

Detalhes sobre o maior hotel do Brasil

O complexo terá oito piscinas de águas quentes e frias, brinquedos aquáticos, jacuzzis, spa com ôfuros, sauna, playground, brinquedoteca, cinema, quadras poliesportivas, campo de futebol, sala de jogos, atividades como arco e flecha e mini golfe, espaço teen e equipe de recreação. Além disso, o local será lar de restaurantes e bares, incluindo uma opção temática de esportes.

Muitas dessas atrações são inéditas nos meios de hospedagem em Olímpia, assim como é exclusividade dos resorts Enjoy incluir ingressos no valor da diária para as crianças visitarem o Parque Aquático Thermas dos Laranjais e o Vale dos Dinossauros.

Das mil acomodações, 750 unidades terão um dormitório. Já as outras 250 contarão com dois – sempre suítes. A metragem vai variar entre 47 m² e 78 m², e cada habitação terá capacidade de acomodar até sete pessoas.

A Enjoy promete oferecer promoções de inauguração e diárias a partir de R$ 685, parcelados em até 10 vezes sem juros. A propriedade vai respeitar os protocolos de segurança, a partir do “Enjoy Fun & Safe”, que reúne condutas recomendadas por órgãos internacionais, nacionais e do município, e fará sua estreia em estilo soft opening. A expectativa é chegar a uma taxa de ocupação de 75% em meados de 2022.

