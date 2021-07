Paulo Serra coloca Pedro Seno em Finanças, no lugar de Salvo Melo

Da Redação

Diário do Grande ABC



27/07/2021



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), formalizou mudança no alto escalão do governo, e tirou Edson Salvo Melo (PSDB) da função de secretário de Finanças. O cargo do tucano será ocupado interinamente por Pedro Seno, que, a princípio, vai acumular o posto com a atividade já exercida de titular da pasta de Inovação e Administração. Salvo Melo deve, provavelmente, ser alocado como superintendente da Unidade de Comunicação e Eventos a partir de segunda-feira.

As portarias com as modificações administrativas - saída de Salvo Melo de Finanças e entrada de Seno no lugar - serão publicadas nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial. Presidente do tucanato andreense, Salvo Melo assumiria assim o lugar de José Police Neto, que volta a ficar exclusivamente como superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos. No governo Paulo Serra, as unidades têm status de secretaria, embora com estrutura avaliada mais enxuta. A área de Comunicação estava vaga desde o desligamento da publicitária Luciana Patara, no mês passado.

A ideia inicial da gestão tucana era fundir as unidades de Planejamento e Assuntos Estratégicos com a de Comunicação e Eventos, mas a alteração não se confirmou por ora. Salvo Melo ficou pouco mais de dois anos no cargo de chefia das finanças do governo. É homem de confiança da cúpula do Paço. Não por acaso foi escolhido para comandar o PSDB municipal, em abril de 2019, com apoio do grupo político do prefeito. Ele assumiu o posto no secretariado logo na sequência. Considerado coringa, exerceu - antes de ser alçado ao primeiro escalão - o cargo de diretor de projetos especiais na Secretaria de Educação.

Seno, por sua vez, tem ganhado terreno no governo de Paulo Serra, e a nomeação dele para a pasta de Finanças, mesmo que, inicialmente, de forma provisória, corrobora com as movimentações de bastidores. Quadro técnico, com formação em políticas públicas, ele já ocupou durante o primeiro mandato do tucano as funções de superintendente do setor de Planejamento e Assuntos Estratégicos e a direção do IPSA (Instituto de Previdência de Santo André).