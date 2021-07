Ator e dublador Orlando Drummond morre aos 101 anos

Da redação



27/07/2021 | 18:29



O ator, humorista e dublador Orlando Drummod morreu aos 101 anos no final da tarde desta terça-feira. Famoso pelo personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, deixou dois filhos, cinco netos e três bisnetos.

Drummond estava internado desde maio para tratar de uma infecção urinária e passou os últimos dois meses no hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo colunista de O Globo, Ancelmo Gois.

Além de se consagrar com o papel de Seu Peru, Drummond também fez sucesso dublando vozes eu alegraram a infância de quem assistia desenhos entre os anos 1980 e 1990. Ele deu voz aos personagens Scooby Doo, Popeye e o Vingador, de Caverna do Dragão.