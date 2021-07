Claudia Mauro esclarece casamento aberto com Paulo Cesar Grande após 30 anos de união: - Acho que ele não saiu galinhando com meio mundo

26/07/2021 | 16:10



Claudia Mauro esclareceu a sua relação com o marido Paulo Cesar Grande. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz contou que ela e Paulo Cesar possuem um casamento considerado diferente do padrão.

- Não é casamento aberto. Porque aí a pessoa vem contar o que fez, a outra dá autorização... Eu falei: Você quer fazer? Está com atração por alguém? Vai lá e resolve. Só não me vem com problema. Existem contratos. Prezo mais a lealdade do que a fidelidade. Ninguém é o dono do desejo de ninguém. Ele vai lá. Eu digo: Só não me aparece com amante louca, com doença e com filho. De resto, faz o que quiser (risos). E ele com certeza fez. Você só consegue essa evolução quando passa dos 20 anos de casamento. Com 10, ele dizia: Se quiser fazer, faz, mas não me deixa saber, porque vai dar muita m***a. Com 20: Faz, mas eu posso saber, então, seja discreta. Com 30: Faz, mas com homem rico, e avisa que tem que me sustentar. Cada um tem sua escolha. Quero ter com quem contar. Prezo a amizade. Ele é meu parceiro de vida.

A artista ainda contou um desses episódios em que o acordo do casal acabou exposto.

- O PC era galã. Era impossível sair, uma gritaria louca (das mulheres). E eu fui fazer Escolinha, depois fui madrinha de bateria. A gente era um casal assim. Vivíamos viajando, sem nenhuma ilusão. Acho que ele não saiu galinhando com meio mundo, mas uma coisa ou outra... Tem uma história que a gente conta rindo. Ele foi para Manaus para o futebol dos artistas. Liguei para o hotel 3h da manhã. O porteiro atendeu. Pedi para falar com ele. O cara disse: Ele saiu com umas moças. Ele estava dividindo o quarto com o Pedro Vasconcelos (ator e diretor). Pedi para passar a ligação. O Pedro atendeu. Quando falei que era a Claudia Mauro, ele disse: Ahn? Ele está dormindo aqui. Aí eu disse: Acorda para mim, então. Meia hora depois, Pedro volta: Ele não quer acordar de jeito nenhum. Deu 6h da manhã, me liga o PC, dizendo que o Pedro estava sacudindo para acordar. E eu: Me poupe, PC. Você acha que Manaus inteira já sabe que você pegou uma manaura, menos eu?. A gente caiu na gargalhada.

Vale lembrar que Claudia e Paulo Cesar estão há 30 anos juntos e têm dois filhos, os gêmeos Carolina e Pedro, de dez anos de idade. Como você viu, em 2019 a atriz fez um post duvidoso no Instagram, onde deu a entender que havia se separado.

- A gente nunca se separou. Fui fazer um post moderninho sobre amizade. A gente estava conversando muito sobre isso. Depois de 30 anos, a amizade é mais potente. Você vira meio que irmão da pessoa. O resgate da relação homem e mulher é mais difícil. A parceria pesa mais que o resto. Aí eu postei. Cinco minutos depois, estava em tudo quanto era lugar. A gente morreu de rir. Ele brincou: Então agora estou separado. Só não saio de casa porque não quero gastar com enxoval.

Durante a quarentena, Claudia lançou a peça Em Casa Ela Dança. Neste período, ela também está desenvolvendo um longa a partir de um argumento de Marcello Novaes e uma outra peça para Marcelo Serrado. E Paulo Cesar também está em outro espetáculo da esposa, ao lado do ator Giuseppe Oristanio.

- Paulo Cesar faz tudo em casa. Vai ao mercado, passa roupa, cozinha... Quero muito apresentar esses homens que são nossos parceiros. Porque está horrível por aí, com homem batendo em mulher... A peça é sobre dois caras na faixa dos 60 anos, que vêm de uma geração cheia de machismo estrutural, mas são parceirões e enxergam o universo feminino de outra forma, como o Paulo e o Giuseppe., contou Claudia.

Um Lugar ao Sol

E se você estava com saudade, saiba que Claudia Mauro já tem data para voltar à Rede Globo! A estrela viverá Helena na novela Um Lugar ao Sol, prevista para estrear em novembro deste ano. Na trama, ela será uma coach que tem uma filha com Síndrome de Down, vivida por Samanta Quadrado.

- Helena é uma mãe superprotetora, que trata a filha como uma criança. Ela entrará num embate com o ex-marido, Paco (Otávio Müller), porque ele acha que a filha pode ser independente. Ele acredita na inclusão. É um tema importante. Ainda hoje existe muito a ideia de que a síndrome é um problema. Não é. Essas pessoas podem ter uma vida como todos nós temos.

O enredo, segundo Claudia, também abordará os padrões estéticos.

- Ela é uma ex-gorda que acha que comer é um vício do qual a pessoa tem que se afastar. Acredita que ninguém pode ser feliz gordo. Vai cair nas questões do preconceito, do padrão... É outro assunto bacana de se falar. Uma pessoa gorda pode ser mais saudável que uma magra. Cada vez mais sites e campanhas hoje estão colocando mulheres com outro peso, com celulite, mais velhas... Está tudo caminhando para uma mudança. A prioridade, no fim das contas, é a saúde.

Além disso, a atriz também estará no espetáculo A Vida Passou por Aqui, onde contracena com Édio Nunes. A peça estreará já no dia 1º agosto, no Teatro Petra Gold, no Rio de Janeiro. Preocupada com a pandemia do novo coronavírus, Claudia decidiu fechar parceria com um laboratório para que todos os envolvidos possam ser testados antes de cada apresentação. O local também funcionará com 10% de capacidade.

- Se não fosse dessa forma, não voltaria. Sou neurótica. Não estou saindo do casa. Essa doença é uma roleta russa. Não se sabe quem pega ou não. Vimos pelo Eduardo Galvão. Ele estava isolado. Quando saiu, pegou Covid., pontuou a estrela.

Claudia era uma das melhores amigas do ator, que morreu em dezembro de 2020 por complicações da Covid-19. Atualmente, a artista está escrevendo uma série em homenagem a ele, junto com Helena Ranaldi, Helena Fernandes, Flávia Monteiro, Lúcia de Sá e Clara Garcia.