Yasmin Brunet manda mensagem para Gabriel Medina: Queria muito estar aí

24/07/2021 | 17:10



Finalmente chegou o dia da estreia de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Tóquio! O surfista irá representar o Brasil no esporte e sua bateria será transmitida pelos canais Globo e SporTV às 21h40 deste sábado, dia 24. Impossibilitada de acompanhar o marido presencialmente na competição, Yasmin Brunet mandou uma mensagem para o amado através de seu Instagram.

Queria muito estar aí com você nesse momento tão especial, mas mesmo longe estou ao seu lado mandando as melhores energias e orando para Deus sempre te abençoar como tem feito. Te amo muito e traz esse ouro, escreveu.

Como você viu aqui, a modelo está marcando presença na rotina do atleta mesmo do outro lado do mundo! O surfista virou assunto entre os demais atletas por estar constantemente em chamada de vídeo com a esposa. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a loira está fazendo questão de ficar de olho em Medina por conta das tradicionais festinhas entre as delegações - que, por vezes, resultam em encontros mais picantes.