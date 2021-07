As 30 melhores cidades para viver nos EUA

Redação

Boulder, no Colorado, está no topo do ranking 2021 das melhores cidades para viver nos EUA, seguida de Raleigh and Durham, na Carolina do Norte, e Huntsville, no Alabama. A lista, divulgada pelo tradicional jornal “U.S. News”, leva em consideração uma série de fatores, como felicidade dos residentes, oportunidades de emprego, nível das escolas e moradias populares.

Para chegar à seleção, o periódico analisou as 150 áreas metropolitanas mais populosas do país. A pesquisa levou em consideração dados como custo de vida, mercado de trabalho, taxas de criminalidade e qualidade de educação.

Boulder, a cidade vencedora, fica a pouco menos de 50 km de Denver, capital do Colorado. Aos pés das Montanhas Rochosas, a região é tomada de verde e perfeita para quem gosta de ioga e atividades ao ar livre. Os moradores orgulham-se muito dos negócios locais, como a cervejaria Avery Brewing Company (na foto que ilustra este texto).

As melhores cidades para viver nos EUA

Confira a lista completa das 30 melhores cidades para viver nos EUA elaborada pelo “U.S. News”:

